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Slavimo Svetog mučenika Mirona: Ovo danas obavezno uradite za zaštitu od nevolja

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 08:00

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Славимо Светог мученика Мирона: Ово данас обавезно урадите за заштиту од невоља
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave dan sjećanja na Svetog mučenika Mirona, sveštenika koji je zbog svoje privrženosti Hristu strašno stradao.

Sveti mučenik Miron bio je sveštenik u Ahaji u 3. vijeku. Poticao je iz bogate i ugledne porodice, a predanje kaže da je bio blag i krotak čovjek koga su vjernici voljeli, a čak i neznabošci poštovali.

Međutim, u vrijeme cara Dekija nastupio je veliki progon hrišćana. Na sam Božić, vojska je upala u crkvu u kojoj je Miron služio liturgiju, izvela ga pred okupljeni narod i počela da ga muči, zahtijevajući da se odrekne svoje vjere.

Mučenje ovog svetitelja bilo je strašno – prvo su ga spaljivali, a legenda kaže da ga je od vatre spasao anđeo koji mu se javio i zaštitio ga. Nakon toga, počeli su da mu deru kožu, dio po dio.

Sveti Miron, bez obzira na to što je trpio strašne bolove, nije poklekao. U jednom trenutku čak je dograbio komad sopstvene kožice i njime udario rimskog sudiju u lice. Nakon toga je odveden u grad Kizik i tamo posječen.

Ipak, narod nije zaboravio dobrotu i blagost Svetog Mirona. I danas mu se mole, a on važi za zaštitnika krotkih i nevinih ljudi koji nikome nisu učinili nikakvo zlo.

Vjeruje se da će im ovaj svetitelj priteći u pomoć i spasiti ih svake nevolje ako u crkvi zapale svijeću i pomole mu se.

„Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”

(Informer)

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