Slavimo Svetog mučenika Mirona: Ovo danas obavezno uradite za zaštitu od nevolja

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave dan sjećanja na Svetog mučenika Mirona, sveštenika koji je zbog svoje privrženosti Hristu strašno stradao.
Sveti mučenik Miron bio je sveštenik u Ahaji u 3. vijeku. Poticao je iz bogate i ugledne porodice, a predanje kaže da je bio blag i krotak čovjek koga su vjernici voljeli, a čak i neznabošci poštovali.
Međutim, u vrijeme cara Dekija nastupio je veliki progon hrišćana. Na sam Božić, vojska je upala u crkvu u kojoj je Miron služio liturgiju, izvela ga pred okupljeni narod i počela da ga muči, zahtijevajući da se odrekne svoje vjere.
Mučenje ovog svetitelja bilo je strašno – prvo su ga spaljivali, a legenda kaže da ga je od vatre spasao anđeo koji mu se javio i zaštitio ga. Nakon toga, počeli su da mu deru kožu, dio po dio.
Sveti Miron, bez obzira na to što je trpio strašne bolove, nije poklekao. U jednom trenutku čak je dograbio komad sopstvene kožice i njime udario rimskog sudiju u lice. Nakon toga je odveden u grad Kizik i tamo posječen.
Ipak, narod nije zaboravio dobrotu i blagost Svetog Mirona. I danas mu se mole, a on važi za zaštitnika krotkih i nevinih ljudi koji nikome nisu učinili nikakvo zlo.
Vjeruje se da će im ovaj svetitelj priteći u pomoć i spasiti ih svake nevolje ako u crkvi zapale svijeću i pomole mu se.
„Mučenik Tvoj Gospode, Miron, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”
(Informer)
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