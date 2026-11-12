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Slavimo velike mučenike: Stradali zajedno, zbog ljubavi prema Hristu

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АТВ редакција
12.11.2026 07:18

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Slavimo velike mučenike: Stradali zajedno, zbog ljubavi prema Hristu
Foto: ATV

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog mučenika Zinovija i njegovu sestru Zinoviju.

Sveti mučenici Zinovije i Zinovija naslijedili su od roditelja pravu vjeru i veliko materijalno bogatstvo, koje su podijelili siromašnima. Kako su bili milostive ruke, Bog ih je zaštitio od svakog zloumišljaja ljudskog ili demonskog.

Zinovije je dobio dar čudotvorstva i bolesne je iscjeljivao samo dodirom ruku. Nakon toga postavljen je i za episkopa egejskog.

U vrijeme gonjenja hrišćana, sudija Lisije ga je uhvatio i rekao mu: „Predlažem ti dvoje život i smrt; život ako se pokloniš bogovima, smrt ako se ne pokloniš”, na šta mu je Zinovije odgovorio: „Život bez Hrista nije život nego smrt, a smrt Hrista radi nije smrt nego život”.

Nakon što su ga stavili na velike muke, pred sudiju je istupila i mučenikova sestra Zinovija i rekla: „Tu čašu stradanja i ja hoću da ispijem, i vijencem tim da se vjenčam”.

Poslije mučenja u ognju i kipećoj smoli, oboje su mačem posječeni oko 285. godine. I tako su se ovaj brat i sestra preselili u carstvo besmrtno Hrista Cara, prenosi Informer.

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