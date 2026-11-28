Snijeg jutros pada u dijelovima Zagreba, Podravini i dijelu Slavonije, a 20 centimetara do sada je napadalo na Zavižanu, gdje se temperatura spustila na minus osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u 7.00 časova u Delnicama izmjereno 15 centimetara snijega, u Ogulinu 13, a u Pargu kod Čabra 10.

Snijega ima i u nižim područjima, a na Bilogori je izmjereno sedam centimetara snijega.

Meteorolozi su za danas u unutrašnjosti najavili oblačno vrijeme, povremeno uz susnježicu i snijeg, uz stvaranje manjeg snježnog pokrivača, dok je na istoku zemlje moguća i kiša.

Na Jadranu će biti djelmično sunčano, a na sjevernom dijelu i pretežno sunčano, ali će duvati jaka bura koja će mjestimično imati olujne i orkanske udare, prenose hrvatski mediji.

Izdato je i crveno upozorenje za područje Podvelebitskog kanala gdje se očekuju udari vjetra do 165 kilometara na čas.

Za Kvarner je izdato narandžasto upozorenje zbog udara do 120 kilometara na čas, dok se duž dijelova dalmatinske obale očekuju udari do 110 kilometara na čas.

Hidrometeorološki zavod je upozorio i na moguće prekide saobraćaja i električne energije, oštećenja konstrukcija, te opasnost od iščupanih stabala, polomljenih grana i predmeta koje nosi vjetar.