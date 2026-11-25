Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, pet djevojčica i 14 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno sedam beba, u Foči i Gradišci po tri, Trebinju i Bijeljini po dvije, a u Istočnom Sarajevu i Prijedoru po jedna beba.
Četiri djevojčice i tri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Gradišci jedna djevojčica i dva dječaka, u Foči tri dječaka, u Trebinju i Bijeljini po dva dječaka, a u Istočnom Sarajevu i Prijedoru po jedan dječak.
U porodilištima u Doboju, Zvorniku i Nevesinju nije bilo poroda., prenose Srna.
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