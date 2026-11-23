U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Gradišci, Doboju i Istočnom Sarajevu rođene su po dvije bebe, a u Nevesinju i Banjaluci po jedna.

U Gradišci su rođene dvije djevojčice, u Istočnom Sarajevu dva dječaka, u Doboju jedna djevojčica i jedan dječak, u Nevesinju jedan dječak, a u Banjaluci jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Zvorniku, Bijeljini, Foči i Trebinju, prenosi Srna.