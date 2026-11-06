Srpski lonac spas za zimu: Miroljubov izum za topliji dom i puniji novčanik

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U trenucima kada su cijene drva i peleta višestruko skočile, jedan izum iskusnog i vještog Ivanjičanina mogao bi da bude spas kada je u pitanju ušteda toplotne energije.
Miroljub Petrović (74) je u skromnoj radionici od deset kvadrata, sagrađene od cigle i brvana, konstruisao jedinstven patent koji je simbolično nazvao Srpski lonac, a koji bi se mogao naći u svakom domaćinstvu i mogao bi da ugrije mnoge domove.
Svijet
Kai Pavlović biće sahranjen pored oca u Crnoj Gori: Prikuplja se novac za prenos tijela
"Namjera mi je bila da na svim uređajima koji griju stambeni prostor, maksimalno iskoristim toplotnu energiju. Riječ je o patentu koji se nadograđuje na svaki kotao i toplotu koja bi otišla kroz odžak u atmosferu, iskoristim i preusmjerim na dogrijavanje radijatora, bojlera, veš mašine i ostalog pokućstva", kaže za RINU Miroljub.
Prosječni gubici toplotne energije jednog domaćinstva su oko 60 odsto, odnosno samo 40 procenata je iskorišćeno u samom sistemu, a sa "Srpskim loncem" iskorišćenost toplote je znatno veća.
Savjeti
Kako izabrati najslađe mandarine: Evo na šta trebate obratiti pažnju
"U ovom ekološkom bojleru ima oko 15 metara cijevi kroz koju protiče hadna voda, zagrijavanje tih cijevi i toplotom koja prolazi kroz odžak, na termometru se vidi kolika je temperatura vode koja izlazi iz ovog sistema i može da zagrije na primjer cijelo kupatilo", naglasio je Petrović.
Ovaj patent je jedinstven u svijetu, mogao bi se naći u svakom domaćinstvu, i značajno smanjiti nivo zagađenja vazduha, kao i količinu štetnih čestica, a materijal za njegovu proizvodnju Miroljub je našao kod prvog komšije, na otpadu.
Ekonomija
Naftaši tješe vozače: Neće puno poskupjeti
"Ovaj moj izum patentirao sam u Zavodu za intelektualnu svojinu za zaštitu patenata prije šest godina. Ali i dalje čekam nekog ko će prepoznati veliki značaj i otkupiti ovaj moj patent za dobrobit ljudi. Nadam se da će ovaj moj Srpski lonac konačno naći put ka serijskoj proizvodnji." rekao je ovaj ivanjički konstruktor.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
56 min0
Društvo
1 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu