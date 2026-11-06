Srpski lonac spas za zimu: Miroljubov izum za topliji dom i puniji novčanik

U trenucima kada su cijene drva i peleta višestruko skočile, jedan izum iskusnog i vještog Ivanjičanina mogao bi da bude spas kada je u pitanju ušteda toplotne energije.

Miroljub Petrović (74) je u skromnoj radionici od deset kvadrata, sagrađene od cigle i brvana, konstruisao jedinstven patent koji je simbolično nazvao Srpski lonac, a koji bi se mogao naći u svakom domaćinstvu i mogao bi da ugrije mnoge domove.

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"Namjera mi je bila da na svim uređajima koji griju stambeni prostor, maksimalno iskoristim toplotnu energiju. Riječ je o patentu koji se nadograđuje na svaki kotao i toplotu koja bi otišla kroz odžak u atmosferu, iskoristim i preusmjerim na dogrijavanje radijatora, bojlera, veš mašine i ostalog pokućstva", kaže za RINU Miroljub.

Toplota iz odžaka grije radijatore i kupatilo

Prosječni gubici toplotne energije jednog domaćinstva su oko 60 odsto, odnosno samo 40 procenata je iskorišćeno u samom sistemu, a sa "Srpskim loncem" iskorišćenost toplote je znatno veća.

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"U ovom ekološkom bojleru ima oko 15 metara cijevi kroz koju protiče hadna voda, zagrijavanje tih cijevi i toplotom koja prolazi kroz odžak, na termometru se vidi kolika je temperatura vode koja izlazi iz ovog sistema i može da zagrije na primjer cijelo kupatilo", naglasio je Petrović.

Napravljen od materijala sa otpada, čeka serijsku proizvodnju

Ovaj patent je jedinstven u svijetu, mogao bi se naći u svakom domaćinstvu, i značajno smanjiti nivo zagađenja vazduha, kao i količinu štetnih čestica, a materijal za njegovu proizvodnju Miroljub je našao kod prvog komšije, na otpadu.

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"Ovaj moj izum patentirao sam u Zavodu za intelektualnu svojinu za zaštitu patenata prije šest godina. Ali i dalje čekam nekog ko će prepoznati veliki značaj i otkupiti ovaj moj patent za dobrobit ljudi. Nadam se da će ovaj moj Srpski lonac konačno naći put ka serijskoj proizvodnji." rekao je ovaj ivanjički konstruktor.