Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, rekao je da mu je hakovan telefon.

"Želim da vas obavijestim da su moj telefon, kao i Viber nalog jutros bili meta hakerskog napada.

Ukoliko ste primili poruke neprimjerenog sadržaja ili imali bilo kakvu neprijatnost i problem, iskreno se izvinjavam", rekao je Košarac.