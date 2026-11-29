Autor:ATV redakcija
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Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH, rekao je da mu je hakovan telefon.
"Želim da vas obavijestim da su moj telefon, kao i Viber nalog jutros bili meta hakerskog napada.
Ukoliko ste primili poruke neprimjerenog sadržaja ili imali bilo kakvu neprijatnost i problem, iskreno se izvinjavam", rekao je Košarac.
Dragi prijatelji,
Želim da vas obavijestim da su moj telefon, kao i Viber nalog jutros bili meta hakerskog napada.
Ukoliko ste primili poruke neprimjerenog sadržaja ili imali bilo kakvu neprijatnost i problem, iskreno se izvinjavam.— Staša Košarac (@StasaKosarac) November 29, 2026
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