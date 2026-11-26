U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, dok se u višim planinskim predjelima očekuju snježne padavine, saopšteno je iz hidrometeoroloških zavoda.

Intenzivniji pljuskovi prognozirani su u Hercegovini, kao i u istočnim i pojedinim zapadnim krajevima. Tokom prijepodneva duvaće umjeren do jak južni vjetar, koji će poslijepodne oslabiti i skrenuti na sjeverni smjer.

Drastična razlika u temperaturama: Na sjeverozapadu hladno, na jugu toplije

Tokom dana doći će do velikog temperaturnog raspona između sjeverozapada i južnih krajeva. Najtoplije biće u Trebinju i Mostaru, gdje se očekuje dnevna temperatura do 13 stepeni Celzijusovih. U Sarajevu se prognozira do 11, u Bugojnu 10, u Zenici i Livnu do 9, a u Tuzli do 6 stepeni.

S druge strane, na sjeverozapadu zemlje biće znatno hladnije uz prodor hladnog vazduha. U Banjaluci se tokom dana očekuje temperatura od svega 2 stepena, dok bi u Bihaću živa u termometru mogla pasti na 1 stepen.

U petak susnježica i snijeg

Slično vrijeme zadržaće se i u petak, kada se preovladavajuće oblačno vrijeme nastaviti sa kišom, dok se na sjeverozapadu očekuju padavine mješovitog tipa.

U Bihaću se ujutro očekuje susnježica koja će tokom dana preći u snijeg uz temperaturu oko nule, dok je susnježica prognozirana i za područje Banjaluke sa maksimalnom temperaturom oko 1 stepen. Na jugu zemlje zadržaće se toplije vrijeme uz kišu i pljuskove i dnevnu temperaturu do 13 stepeni.