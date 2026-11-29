U Republici Srpskoj sutra se očekuje pretežno sunčano, ali veoma hladno vrijeme, uz jutarnji mraz, a temperatura nadolazeće sedmice padaće i ispod 15 stepeni.

Sutra ujutro biće pretežno vedro i hladno, uz mraz, dok je lokalno duž rijeka i po kotlinama moguća prolazna magla. Tokom dana preovladavaće sunčano vrijeme, uz malu do umjerenu, a na zapadu povremeno i povećanu oblačnost.

Duvaće umjeren do jak istočni i sjeveroistočni vjetar, dok se u Hercegovini očekuje umjerena i jaka bura, koja će u višim predjelima povremeno imati olujne udare.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus osam do minus četiri stepena, na jugu do četiri, a u višim predjelima i do minus 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od nula do četiri stepena, na jugu do 11, a u višim predjelima oko minus dva stepena.

U utorak, 1. decembra, očekuje se pretežno vedro i sunčano, ali i dalje hladno vrijeme. Ujutro će lokalno duž rijeka i po kotlinama biti magle i niske oblačnosti.

Jutarnja temperatura biće od minus 10 do minus pet stepeni, na jugu do dva, a u višim predjelima do minus 14 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od minus tri do jedan stepen, na jugu do 11 stepeni.

I u srijedu, 2. decembra, zadržaće se pretežno sunčano i hladno vrijeme, uz moguću jutarnju maglu i nisku oblačnost na sjeveru i istoku Srpske.

Minimalna temperatura biće od minus 11 do minus četiri stepena, na jugu do dva, a u višim predjelima do minus 15 stepeni. Tokom dana temperatura će dostići od nula do četiri stepena, na jugu do 11, a u višim predjelima oko minus dva stepena.

U četvrtak, 3. decembra, nastavlja se sunčano i hladno vrijeme uz promjenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus četiri stepena, na jugu do četiri, a u višim predjelima do minus 13 stepeni.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od minus jedan do četiri stepena, dok će na jugu biti i do 13 stepeni Celzijusovih.