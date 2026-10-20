Stiže ozbiljno nevrijeme: Izdali narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina

Upozorenje će biti na snazi od sutra u 9.00 časova do četvrtka, 22. oktobra, u 3.00 časa ujutro.

Prema prognozama meteorologa, očekuje se između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, dok bi u pojedinim dijelovima Hercegovine količine padavina mogle biti znatno veće.

Najviše kiše prognozira se na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine, gdje bi lokalno moglo pasti od 80 do čak 120 litara po metru kvadratnom.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, kao i na potencijalne poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom, te probleme u komunikacijama.

U područjima koja budu posebno pogođena obilnim padavinama mogla bi se ukazati i potreba za manjim evakuacijama stanovništva.

Nadležni pozivaju građane na oprez i pravovremenu zaštitu ljudi i imovine, uz preporuku da prate vremenska upozorenja i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih službi, prenosi Srna.