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Stiže ozbiljno nevrijeme: Izdali narandžasto upozorenje zbog obilnih padavina

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20.10.2026 09:59

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Киша
Foto: ATV

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine zbog najavljenih obilnih padavina.

Upozorenje će biti na snazi od sutra u 9.00 časova do četvrtka, 22. oktobra, u 3.00 časa ujutro.

Prema prognozama meteorologa, očekuje se između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, dok bi u pojedinim dijelovima Hercegovine količine padavina mogle biti znatno veće.

Najviše kiše prognozira se na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine, gdje bi lokalno moglo pasti od 80 do čak 120 litara po metru kvadratnom.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na mogućnost plavljenja imovine i saobraćajnica, kao i na potencijalne poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom, te probleme u komunikacijama.

U područjima koja budu posebno pogođena obilnim padavinama mogla bi se ukazati i potreba za manjim evakuacijama stanovništva.

Nadležni pozivaju građane na oprez i pravovremenu zaštitu ljudi i imovine, uz preporuku da prate vremenska upozorenja i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih službi, prenosi Srna.

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Tagovi :

padavine

narandžasto upozorenje

Kiša

nevrijeme

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