Stiže promjena vremena: Evo šta donosi utorak

U Republici Srpskoj sutra će biti promjenljivo oblačno, toplije i vjetrovito vrijeme, uz povremenu kišu u južnim i krajnjim zapadnim predjelima, dok će u ostalim krajevima biti suvo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će oko rijeka i u kotlinama biti prolazne magle, a tokom dana očekuje se umjerena do jaka južna vjetrovitost. Na sjeveru će duvati slab i promjenljiv vjetar.

U večernjim časovima i tokom naredne noći padavine će jačati i zahvatiti većinu predjela, dok će vjetar postepeno slabiti.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do osam stepeni, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih, dok će maksimalna iznositi od 14 stepeni na zapadu do 20 stepeni na istoku. U višim predjelima očekuje se oko 10 stepeni Celzijusovih.