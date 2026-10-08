Stiže veliko nevrijeme: Moguća izlijevanja rijeka i bujični tokovi

Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar izdala je upozorenje zbog očekivanih obilnih padavina i mogućeg naglog porasta vodostaja 9. i 10. oktobra.

Prema obavijesti o prognozi vanrednog hidrološkog stanja, zbog padavina lokalno vrlo jakog intenziteta postoji opasnost od izlijevanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova.

Posebno je izražena opasnost na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve, kao i na slivnom području rijeke Trebižat.

Iz Agencije apeluju na nadležne institucije da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima i Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

Službama koje provode mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen je dodatan oprez zbog mogućeg naglog pogoršanja situacije.

Nadležne službe civilne zaštite pozvane su da blagovremeno upozore stanovništvo, posebno na područjima uz vodotoke na kojima nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti.

Građanima se preporučuje poseban oprez i izbjegavanje približavanja obalama rijeka, zbog mogućeg povećanja dubine i brzine toka vode.

Iz Agencije navode da je stanovništvu potrebno dati jasna uputstva i smjernice kako bi se blagovremeno preduzele mjere za smanjenje mogućih posljedica i materijalne štete, prenosi Avaz