U Republici Srpskoj sutra se očekuje promjenljivo i pretežno oblačno vrijeme, uz kišu, a od petka i osjetnije zahlađenje koje će u pojedinim predjelima donijeti susnježicu i snijeg, najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U početku će jutro biti promjenljivo oblačno, na zapadu pretežno oblačno, uz prolaznu maglu duž rijeka i u kotlinama. Od sredine dana na jugu i zapadu počeće kiša, koja će se prema večeri proširiti i na ostale predjele.

U Hercegovini se očekuju i jači pljuskovi sa grmljavinom, uz obilnije padavine tokom večeri, dok će u ostalim krajevima kiša biti slaba i povremena.

U četvrtak, 26. novembra, tokom noći i jutra biće oblačno sa kišom, koja će biti jača na zapadu i jugu. U Hercegovini su mogući i obilniji pljuskovi sa grmljavinom.

Tokom dana padavine će slabiti i prestajati u većini predjela, osim u Hercegovini gdje će lokalno biti slabe kiše. Poslijepodne su mogući i kraći sunčani intervali.

Minimalna temperatura vazduha biće od jedan do šest stepeni, na jugu do 12, dok će se maksimalna kretati od četiri stepena u višim predjelima i na zapadu do 12 na istoku, a na jugu i do 16 stepeni Celzijusovih.

Zahlađenje donosi snijeg

U petak, 27. novembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom, koja će uz zahlađenje tokom dana na zapadu i u višim predjelima preći u susnježicu i snijeg. U narednoj noći snijeg je moguć i na istoku.

Najviša temperatura biće zabilježena u prvom dijelu dana i iznosiće od četiri stepena u višim predjelima i na zapadu do devet na jugoistoku, a na jugu do 14 stepeni.

Tokom dana uslijediće zahlađenje, pa će večernja temperatura pasti na nulu na zapadu, do pet stepeni na jugoistoku, dok će na jugu biti do 10 stepeni. U višim predjelima na zapadu temperatura će se spustiti i do minus tri stepena.

U subotu, 28. novembra, preovladavaće oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom, dok se u Hercegovini očekuje pretežno vedro i vjetrovito vrijeme uz jaku buru.

Jutarnja temperatura biće od minus dva do dva stepena, na jugu do osam, a u višim predjelima i do minus pet stepeni. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se od minus jedan do tri stepena, na jugu do 12, dok će u višim predjelima biti i do minus tri stepena Celzijusova.