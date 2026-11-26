U Republici Srpskoj sutra se očekuje oblačno, tmurno i hladno vrijeme, uz povremene padavine, dok će u višim predjelima kiša prelaziti u susnježicu i snijeg, najavljeno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se slaba kiša u više navrata, a u višim predjelima formiranje manjeg snježnog pokrivača. U Hercegovini će biti djelimičnog smanjenja oblačnosti i sunčanih perioda, uz najviše temperature vazduha.

Maksimalna temperatura vazduha iznosiće od tri stepena na zapadu do 10 stepeni na jugoistoku, a na jugu do 14 stepeni Celzijusovih. Uveče će biti sve hladnije, uz temperature od nula do četiri stepena, na jugu do devet, a u višim predjelima na zapadu i do minus dva stepena.

U subotu, 28. novembra, očekuje se oblačno, tmurno i hladno vrijeme sa padavinama. Padaće kiša, koja će ponegdje u nižim predjelima prelaziti u susnježicu, dok se u brdsko-planinskim predjelima očekuje snijeg i povećanje snježnog pokrivača.

Maksimalna temperatura vazduha biće od nula do pet stepeni, na jugu do 13 stepeni, dok će minimalna temperatura uveče iznositi od minus dva do tri stepena, na jugu do devet, a u višim predjelima do minus pet stepeni.

U nedjelju, 29. novembra, biće hladno i pretežno oblačno, uz slabe padavine. Tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti sa sjevera i sunčani intervali, dok će uveče biti sve vedrije, uz mraz.

Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od minus pet do jedan stepen, na jugu do sedam, a u višim predjelima do minus osam stepeni. Najviša dnevna temperatura biće od nula do četiri stepena, na jugu do 12, a u višim predjelima do minus dva stepena.

Hladno vrijeme nastaviće se i u ponedjeljak, 30. novembra, kada se očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus sedam do minus dva stepena, na jugu do pet, a u višim predjelima do minus 10 stepeni. Maksimalna temperatura kretaće se od minus jedan do tri stepena, dok će na jugu biti do 13 stepeni Celzijusovih.