Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje hladnije, vjetrovito i oblačno vrijeme uz jaču kišu, dok će u brdsko-planinskim predjelima padati susnježica i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača.
Već tokom prijepodneva na sjeveru i zapadu padavine će slabiti i prestati, uz postepeno razvedravanje, pa će tokom dana biti i sunčanih perioda. Poslije podne prestanak padavina očekuje se i na jugu i istoku.
Uveče i tokom naredne noći biće vedro i sve hladnije, uz slab mraz, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
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U prvom dijelu dana duvaće umjeren do jak sjeverozapadni vjetar, koji će tokom dana slabiti u većini predjela. Na jugu će se i dalje zadržati vjetrovito vrijeme.
Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od dva do sedam, na jugu do 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura iznositi od četiri do 14 stepeni Celzijusovih. U višim predjelima temperatura će biti oko jednog stepena.
U večernjim časovima očekuje se dodatno zahlađenje, uz minimalnu temperaturu od minus dva do dva stepena, na jugu do šest, a u višim predjelima i do minus pet stepeni Celzijusovih.
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