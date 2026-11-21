Mlađo Kalajdžić, ima 100 godina, ali je i dalje prepun života. Za ATV kaže da bi se opet više volio oženiti nego umrijeti.

Mlađo ima dvoje djece, petoro unučadi i šestoro praunučadi. To je najveće bogatstvo Mlađe Kalajdžića iz sela Gornji Magnojević kod Bijeljine.

Mnogo voli da se druži pa ga ni godine ne sprečavaju da svakog utorka ode od sela do Bijeljine gdje vrijeme rado provodi u jednom od lokalnih kafića.

Ono što mu najteže pada je to što danas živi sam.

Za ATV kaže da nijedan čovjek ne može da živi bez "četiri elementa".

"Bez četiri elementa u ljudskom život, ako jedno fali, džaba si se rodio. Bez vjere, bez otadžbine, bez kuće i bez žene", priča nam Mlađo i nastavlja:

"Bez vjere nisi čovjek, nego životinja. Bez otadžbine si niko i ništa. Bez kuće si beskućnik, ma koliko imao para. Bez žene si fukara, to je gore od siromaha. Ništa Bog nije bolje stvorio od žene".

Cijelu priču o Mlađi pogledajte u priloženom video snimku.