Stotine maraka razlike: Odluka Ustavnog suda mijenja prava radnika

To u praksi znači da poslodavci više nemaju pravo na izgovore i odlaganje, a radnici koji nisu dobijali punu platu mogu tražiti razliku i do 500 KM mjesečno.

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Ova odluka stavlja tačku na višemjesečne izgovore rukovodilaca ustanova socijalne zaštite koji su izbjegavali isplatu zakonski garantovanih primanja, kaže za "BL portal" Dajana Marjanović Verić, viši stručni saradnik za pravne poslove u Savezu sindikata Republike Srpske.

"Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je doneseno rješenje da se odbacuje preispitivanje podnesenog zahtjeva za ustavnost Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti socijalne zaštite, daje radnicima više sigurnosti. Ona znači da poslodavci više nemaju nikakvo pravo na izgovore i na odlaganje primjene predmetnog kolektivnog ugovora, već imaju obavezu da ga primjenjuju u punom kapacitetu“, naglašava Marjanović Verić za "BL portal".

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Novonastala pravna situacija širom otvara vrata sindikalnoj borbi za isplatu zaostalih primanja. Budući da Zakon o radu definiše da se prava iz radnog odnosa pred sudom mogu štititi u roku od šest mjeseci, radnici imaju jasan zakonski okvir da naplate ono što im pripada, s obzirom na to da je ovaj ugovor na snazi još od juna prošle godine. O pokretanju novih sudskih postupaka protiv neodgovornih poslodavaca, iz Saveza sindikata daju jasnu prognozu.

"Smatram da može doći do pokretanja novih postupaka vrlo lako, ako ne budu poslodavci primjenjivali ovaj kolektivni ugovor. Ali mi iz Saveza očekujemo da će svi poslodavci shvatiti svoje obaveze“, ističe Marjanović Verić.

Iako je u ovom trenutku teško procijeniti ukupan finansijski iznos svih potraživanja jer se ne zna tačan broj radnika koji su spremni da uđu u sudske procese, podaci Službe za besplatnu pravnu pomoć Saveza sindikata jasno pokazuju da se radi o ozbiljnim ciframa.

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"Ono što mogu reći iz tužbi koje sam ja pripremala jeste da je razlika plata po radniku na mjesečnom nivou između 200 i 500 KM, u zavisnosti od radnog mjesta, koeficijenta, složenosti poslova i rasporeda“, kažeza Marjanović Verić.

Dodaje da na terenu do sada nije bila primjetna specifična i selektivna primjena propisa, jer većina ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj nije u potpunosti ignorisala ovaj dokument, već su ga primjenjivale u smanjenom obimu.

"Odredbe koje su, da kažem, njima bile prihvatljive, oni su primjenjivali, a odredbe koje nisu išle u korist poslodavcima, kao što su odredbe o povećanju plata, uglavnom nisu primjenjivali i kategorično su odbijali da ih primijene. Dakle, nije bilo da taj kolektivni ugovor nije primijenjen uopšte u Republici Srpskoj, već je bila situacija da su ga oni primjenjivali, ali u smanjenom obimu“, tvrdi Marjanović Verić.