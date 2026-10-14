Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

Sutra počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unaprijeđenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata koja ukupno iznose 51 milion KM.

Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz Budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Takođe, opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.