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Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

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14.10.2026 12:19

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Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Sutra počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka za septembar, kao i ostala mjesečna davanja za unaprijeđenje položaja boraca, vojnih invalida i porodica pripadnika Odbrambeno-otadžbinskog rata koja ukupno iznose 51 milion KM.

Osim mjesečnih naknada za borce i invalide, iz Budžeta Republike Srpske sutra će biti isplaćeno ukupno 17 miliona KM za mjesečne naknade za socijalna davanja, kao i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece.

Takođe, opštinama će biti doznačena sredstva za isplatu tuđe njege i pomoći za mjesec septembar.

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Tagovi :

Borački dodatak

Borci Republike Srpske

Isplata

Ministarstvo finansija

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Sutra isplata 68 miliona KM za borački dodatak i socijalna davanja

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