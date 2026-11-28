Praznik je poznat kao Matejevdan, a kao krsna slava naročito se vezuje za srpske porodice poreklom iz Hercegovine. Ove godine pada u nedjelju, drugog dana Božićnog posta, pa se na posnoj slav­skoj trpezi može poslužiti i riba.

Uz Matejevdan se u narodu pominje i jedan običaj koji ima veze s poslom kojim se svetitelj bavio pre nego što je postao apostol.

Šta po narodnom verovanju valja uraditi na Matejevdan?

Vjeruje se da na Matejevdan valja izmiriti račune. Taj običaj se vezuje za vrijeme kada je Matej bio carinik i sakupljao porez u Kapernaumu. Zbog tog dijela njegovog života danas ga za zaštitnika smatraju carinici, poreznici i računovođe. Matejevdan kao svoju slavu obilježava i Uprava carina Srbije.

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Izmirivanje računa pripada narodnom vjerovanju, dok porodice koje slave Svetog Mateja pripremaju slavski kolač, žito, sveću i vino. Kolač se blagosilja u crkvi ili u domu, u dogovoru sa sveštenikom. Kako praznik pada u vrijeme Božićnog posta, i kolač i slavska trpeza su posni.

Kako je carinik postao jedan od dvanaestorice apostola?

Prema jevanđeljskom zapisu, Matej je sjedeo na mjestu gdje se naplaćivao porez kada ga je Hristos pozvao da pođe za njim. Matej je ustao i krenuo, a potom je Hrista ugostio u svojoj kući. Postao je jedan od dvanaestorice apostola, a crkveno predanje njemu pripisuje Jevanđelje po Mateju.

Ako sutra odete na liturgiju, pomolite se za snagu da napravite promjenu koju već dugo odlažete. Matejeva priča počinje upravo tako, odlukom koju je donio usred običnog radnog dana, prenosi ona.rs.