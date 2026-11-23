U srpskom narodu postoji izreka „Sveti Mrata, sneg za vrata“, koja označava početak hladnijeg, zimskog perioda godine. Prema narodnom vjerovanju, upravo oko ovog praznika stižu prvi ozbiljniji mrazevi i snijeg, a sa njima i običaji koji se prenose generacijama.

Srpska pravoslavna crkva 24. novembra obilježava dan Svetog velikomučenika Stefana Dečanskog, poznatog u narodu i kao Sveti Mrata. Ovaj praznik zauzima posebno mjesto u pravoslavnoj tradiciji, a uz njega se vezuju priče o stradanju srpskog kralja, čudesnom povratku vida, ali i neobična narodna vjerovanja o vukovima.

Stefan Dečanski bio je sin kralja Milutina i otac cara Dušana. Prema predanju, po naređenju svog oca bio je oslijepljen i poslat u Carigrad, gdje je pet godina proveo u zatočeništvu u manastiru Hrista Svedržitelja.

Legenda kaže da mu se tokom oslepljenja javio Sveti Nikola u hramu na Ovčem polju. Pokazao mu je oči na svom dlanu i poručio da se ne plaši, jer će mu ih vratiti u svoje vrijeme.

„Stefane, ne boj se, evo tvojih očiju na mome dlanu, u svoje vreme ja ću ti ih vratiti“, navodno mu je rekao svetitelj.

Tokom boravka u Carigradu, Stefan je, prema crkvenom predanju, svojom mudrošću, smirenošću, strpljenjem i blagočešćem zadobio poštovanje monaha, ali i stanovnika grada.

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Pet godina kasnije, Sveti Nikola mu se ponovo javio i ispunio obećanje. Stefan je, prema predanju, progledao, a u čast svetitelja podigao je manastir Visoki Dečani, jedno od najznačajnijih dela srpske srednjovekovne sakralne arhitekture i vizantijske umjetnosti.

Sveti kralj Stefan Dečanski u srpskoj tradiciji zauzima posebno mjesto, uz Svetog Savu i Svetog knijeza Lazara, kao jedan od simbola svjetosti, plemenitosti i samopožrtvovanja. Njegov život bio je obilježen stradanjem, a upokojio se 1336. godine.

Sveti Mrata i izreka koja najavljuje zimu

U narodu se za ovaj praznik vezuje izreka „Sveti Mrata, sneg za vrata“, koja govori o dolasku zime i hladnih dana. Nekada su ljudi pažljivo pratili vremenske prilike oko ovog datuma i vjerovali da one mogu da nagovjeste kakva će biti predstojeća zima.

Dan Svetog Stefana Dečanskog u crkvenom kalendaru obilježen je crnim slovom. U narodu se poštuje i kao zavjetni dan, a vjernici mu se posebno mole za zdravlje očiju i pomoć osobama koje imaju probleme sa vidom. Takvo vjerovanje povezano je upravo sa predanjem o njegovom oslijepljenju i čudesnom povratku vida.

Vukovi imaju posebno mjesto u običajima za Mratindan

U pojedinim krajevima Srbije, naročito u istočnoj, uz Mratindan su sačuvani običaji koji se povezuju sa starim narodnim vjerovanjima i kultom vuka. Prema tim predanjima, vuk je istovremeno opasna životinja, ali i biće kojem se pripisuju posebna moć i zaštitnička uloga u borbi protiv zlih sila.

Vjerovalo se da Sveti Mrata na ovaj dan saziva vukove i određuje im gdje i koliko stoke smiju da napadnu tokom zime. Zbog toga su domaćini posebno vodili računa o životinjama, a pojedini običaji odnosili su se upravo na njihovu zaštitu.

Šta se ne radi na Mratindan?

Narodni običaji za ovaj praznik razlikuju se od kraja do kraja, ali nekoliko vjerovanja posebno se izdvaja.

Stoka se ne izvodi iz tora. U seoskim sredinama domaćini su uoči praznika zatvarali životinje u štale i torove. Prema narodnom vjerovanju, na sam Mratindan stoka se ne izvodi napolje, kako bi bila zaštićena od vukova.

Ništa se ne pozajmljuje iz kuće. Vjerovalo se da od večeri uoči praznika ne treba davati novac, hranu niti druge predmete. Prema narodnom vjerovanju, iznošenjem stvari iz doma mogli bi da odu i sreća, blagostanje i napredak porodice.

Odlažu se ručni radovi i oštri alati. U pojedinim krajevima žene su izbjegavale predenje, šivenje, pletenje i pranje veša. Zanatlije koje su radile sa iglama, makazama i noževima takođe su odlagale alat, što se povezivalo sa vjerovanjima o vukovima i zaštiti domaćinstva.

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Priprema se slavska trpeza. Porodice koje Svetog Stefana Dečanskog slave kao krsnu slavu pripremaju slavski kolač, žito i trpezu. Veče uoči praznika tradicionalno je posvećeno pripremama i okupljanju porodice.

Mole se za zdravlje očiju. Zbog predanja o čudesnom povratku vida, Sveti Stefan Dečanski u narodu se poštuje kao zaštitnik osoba koje imaju probleme sa očima. Vernici mu se mole za zdravlje vida i pomoć u bolesti.

Iako su mnoga od ovih vjerovanja nastala u davnim vremenima, Mratindan je i danas praznik koji čuva zanimljiv spoj pravoslavne tradicije, istorijskog predanja i narodnih običaja. Izreka o snijegu na vratima i priče o vukovima podsjećaju na vreme kada su ljudi smjenu godišnjih doba povezivali sa svetiteljima, prirodom i zaštitom doma, prenosi Ona.rs.