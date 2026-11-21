U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti oblačno vrijeme ali toplije od prosjeka i padaće kiša, najviše u Hercegovini.

U prvom dijelu dana biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode, samo ponegd‌je je moguća slaba kiša, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Jače naoblačenje sa kišom uslijediće u nastavku dana prvo u Krajini, a do večeri i u ostalim krajevima.

Najmanje padavina očekuje se na istoku, dok će u Hercegovini oblačno sa slabom kišom biti još tokom jutra, te će u drugom dijelu dana jačati, a biće i prolaznih pljuskova sa grmljavinom uz obilnije padavine i vjetrovito.

Duvaće umjeren vjetar, na jugu i u višim pred‌jelima jak južnih smjerova, a na sjeveru slab, povremeno umjeren istočni i sjeveroistočni. Vjetar će narednoj noći jačati.

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Jutarnja temperatura vazduha biće od tri do šest, na jugu oko devet, u višim pred‌jelima od nula, a dnevna od 11 do 16, u višim pred‌jelima od osam stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a ponegd‌je su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina.