Pravoslavni vjernici sutra, 7. novembra, obilježavaju Mitrovske ili jesenje zadušnice, dan posvećen molitvenom sjećanju na preminule članove porodice, rođake, prijatelje i sve one koji više nisu među živima.

Mitrovske zadušnice obilježavaju se u subotu uoči Mitrovdana, praznika Svetog velikomučenika Dimitrija, koji se proslavlja 8. novembra.

Zadušnice su jedan od četiri velika dana u godini kada se pravoslavni hrišćani posebno mole za duše upokojenih. Toga dana u hramovima se služe Sveta liturgija i parastosi, a vjernici donose imena svojih preminulih kako bi bila pomenuta u molitvi.

Običaj je da se na Zadušnice izlazi na groblja, gdje se pale svijeće, uređuju grobna mjesta i prislužuje svijeća za pokoj duše preminulih. Vjernici obično pripremaju i koljivo, odnosno kuvano žito, koje se osvećuje u crkvi.

Žito ima posebnu simboliku u pravoslavnoj tradiciji. Ono podsjeća na vjeru u vaskrsenje i vječni život, jer kao što zrno posijano u zemlju donosi novi život, tako i hrišćani vjeruju u vaskrsenje mrtvih.

Na ovaj dan vjernici se sjećaju svojih najmilijih i kroz molitvu, paljenje svijeća i dobra djela čuvaju uspomenu na njih. Prema crkvenom učenju, suština Zadušnica nije u bogatstvu trpeze i količini hrane koja se iznosi na groblje, već u molitvi, milosrđu i sjećanju na upokojene.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da posjeti grobove svojih najmilijih, može otići u hram i prisustvovati bogosluženju, jer se molitveni pomen može dati i bez odlaska na groblje.

Mitrovske zadušnice prilika su da se vjernici sjete onih koji su ostavili trag u njihovim životima, upute molitvu za pokoj njihovih duša i podsjete na važnost porodice, ljubavi i međusobnog poštovanja.