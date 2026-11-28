Pedijatrijske ambulante sve češće posjećuju djeca sa tegobama uzrokovanim nepravilnom ishranom, a sve je više i gojazne djece. Ljekari ističu da upravo one navike koje su u narodu normalne, znaju najčešće izazivati probleme.

"Šta bih mogao da izvučem za suštinu? To je da se kod djece do druge godine ne daju sokići jer u sebi sadrže dosta šećera, fruktoze, koja samim tim opterećuje i jetru. Dokazano je da veliki broj djece. Dokazano je da veliki broj djece koja ima višak kilograma ima masnu jetru. To sve polazi od pretjerane upotrebe sokova, gaziranih pića", rekao je Bojan Joksimović, pedijatar, gastroenterolog.

Istraživanja pokazuju da najviše četiri namirnice vaš organizam ne voli, a sve ostalo, ukoliko se konzumira više puta, je stvar navike. Važno je djeci već u ranom uzrastu izgraditi zdrave navike kako kasnije ne bi imala problema. Nutricionisti poručuju da su djeci potrebne zdrave užine, a pekare i druge alternative lako mogu preći u naviku koja kasnije može dovesti do gojaznosti.

"Dijete će najbolje prihvatiti namirnicu ukoliko je izložimo više puta. Postoje istraživanja koja kažu da nakon što smo djetetu ponudili hranu 20 puta, dijete će tu namirnicu prihvatiti. Naravno, da bi izložili djetetu 20 puta neku namirnicu za to treba više vremena, ne može u istom danu da je prihvati, ali je to proces koji se dugotrajno isplati", rekla je Marina Davidović, nutricionista.

Zdrava ishrana forsira se i u vrtićima. Pripremaju im se nutritivno bogati obroci, a to djeca veoma dobro prihvataju.

"U obrocima su zastupljene sve namirnice – mlijeko, mliječni proizvodi svakodnevno, meso tri do četiri puta sedmično, povrće svakodnevno, voće tri puta sedmično. Mi imamo novi pravilnik za dječiju ishranu od Instituta za javno zdravstvo, gdje su nam izbacili mesne prerađevine. Zato mi u našim kuhinjama pripremamo domaće pileće i riblje paštete, a to su i djeca dosta dobro prihvatila", rekao je Drago Kušljić, šef centralne kuhinje u Centru za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka.

Nepravilna ishrana ne utiče samo na izgled, nego može i ozbiljno našteti zdravlju. Važno je da djeca imaju tri obroka i dvije užine, da im svaki obrok sadrži povrće i da bude nutritivno bogat. Zdrave navike koje se steknu djetinjstvu, doprinijeće zdravlju u budućnosti.