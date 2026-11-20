Srpska pravoslavna crkva (SPC) 20. novembra obilježava Sveta 33 mučenika u Melitini, među kojima se posebno izdvaja Sveti Jeron, čije je žitije ostalo upamćeno po odanosti majci i nepokolebljivosti u vjeri.

Prema "Ohridskom prologu" Svetog Nikolaja Ohridskog i Žičkog, Jeron je rođen u kapadokijskom gradu Tijani, a odrastao je uz majku Stratoniku, koja je bila slijepa. Brinuo je o njoj i nije želio da je ostavi samu, zbog čega je odbio da se odazove pozivu u vojsku.

Postojao je i drugi razlog za njegovu odluku. Naime, kao hrišćanin nije želio da učestvuje u obredima prinošenja žrtava paganskim božanstvima. Kada su ljudi poslati da ga odvedu u vojsku došli po njega, Jeron ih je, prema žitiju, otjerao.

Društvo Danas se obilježava svetac koji je stradao tokom služenja liturgije

Ipak, kasnije je uhvaćen i zajedno sa drugim hrišćanima odveden u Melitinu, pred tamošnjeg upravitelja. Na putu mu se, prema predanju, u snu javio čovjek u beloj odeći i nagovestio da neće služiti zemaljskom caru, već da će stradati za Carstvo nebesko.

Jeron je potom postradao zajedno sa još 32 hrišćanina. Crkveno predanje njihov spomen čuva kao primjer istrajnosti u vjeri, ali i kao priču o čovjeku koji nije želio da napusti majku kojoj je bio potreban.

Postoji crkveno pravilo koje je važno za ovaj datum jer 20. novembar ove godine pada u petak, pa se prema crkvenom kalendaru posti na vodi, odnosno tog dana se ne koriste ulje i mrsna hrana, prenosi telegraf.