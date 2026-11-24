Na Mratindan, 24. novembra, u narodnom vjerovanju posebno se prati vrijeme jer se smatra najavom kakva će biti zima.

Sunce na taj dan navodno znači dugu i hladnu zimu sa jakim mrazevima, dok magla ujutru ukazuje na promjenljive vremenske prilike.

Mratindan, koji se obilježava 24. novembra, u srpskoj tradiciji predstavlja svojevrsnu najavu zimskog perioda. Za ovaj praznik vezuju se brojna narodna predanja, a posebno su zanimljiva ona koja se odnose na vremenske prilike tokom narednih mjeseci.

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Mnogo prije nego što su postojale savremene meteorološke prognoze, ljudi su posmatrali prirodu i na osnovu promena u njoj pokušavali da predvide dolazak snijega i velikih hladnoća.

Sunce na Mratindan ima posebno značenje

Prema narodnom vjerovanju, vedro i sunčano vreme na Mratindannije nužno dobar znak. Naprotiv, naši preci verovali su da takav novembarski dan nagovještava dugu i hladnu zimu sa jakim mrazevima.

Ukoliko jutro osvane pod maglom, prema istom predanju, očekuje nas promjenljiva zima, tokom koje će se smijenjivati hladni i topliji periodi.

Zašto se govorilo "Sveti Mrata, snijeg do vrata"?

Ova stara narodna izreka sačuvala se do danas, a nastala je u vrijeme kada je život ljudi u velikoj mjeri zavisio od vremenskih prilika.

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Kraj novembra označavao je period kada su domaćinstva morala da budu spremna za snijeg, niske temperature i otežane uslove života. Svaka najava velike hladnoće bila je važna za poljoprivrednike i stočare.

Otuda i posebna pažnja koju su ljudi poklanjali vremenu na Mratindan.

Zanimljivo je da se ova vjerovanja i danas prenose sa generacije na generaciju, uprkos tome što vremenske prilike na jedan određeni dan ne mogu pouzdano da predvide kakva će biti čitava zima.

Ipak, stara predanja ostaju zanimljiv podsjetnik na to kako su naši preci nekada tumačili prirodu i njene promene, prenosi Kurir.