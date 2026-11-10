Tajna zdravlja iz hercegovačkih planina: Za Rista izbor je srčanik

Između nara, domaćeg limuna, hercegovačkog meda na trebinjskoj pijaci našli su se i oni koji traže jedan poseban sastojak za svoje zdravlje. Za Rista izbor je srčanik. Rijetka biljka koja raste na visokim hercegovačkim planina. Pred našom kamerom otkriva i recept.

"To je posebna jedna biljaka, i sama riječ kaže za šta je ona. Stavlja se u rakiju lozu i poslije 20 dana se može konzumirati. Svako jutro po jednu čašicu. Za zdravlje srca. I to samo ima u Trebinju, što je interesantno, a sa Zelengore se donosi", kaže Risto Džodžo.

Risto ima svoj recept, ali ovih dana mnogi na trebinjskoj pijaci traže svoj prirodni lijek za jačanje imuniteta. Tu su i prodavci da ih posavjetuju.

"Prirodno, najprije preventiva pa onda sve ostalo. Pretežno koristimo propolis, med, limun, to su nam neka osnovna sredstva za borbu protiv virusa", "Bijelog luka, smokava, sok od šipka, čajevima, malo vina i to je to", kažu građani.

Sa druge strane, farmaceuti upozoravaju da kombinacija prirodnih preparata sa suplementima nije uvijek najbolji izbor. Važno je znati šta organizmu zaista treba.

"Ono na šta bismo skrenuli pažnju jeste na konzuma svega i svačega. Uzimanja i prirodnih pripravaka pa onda dođu u apoteku gdje kupe još dodatno vitamine i minerale. Bitna je selekcija i da se posavjetujete sa farmaceutom. Da bi se prema vama izabralo šta je najbolje", kaže Milica Miskin, magistar farmacije.

Ipak, redovan san i zdrava ishrana i dalje ostaju najbolji saveznik u borbi protiv sezonskih virusa. Kad se tome doda čist vazduh, hercegovačko sunce i malo srčanika za početka ove priče, za južnjake brige nema.