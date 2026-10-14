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TE Ugljevik isključena sa mreže

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14.10.2026 14:53

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РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Termoelektrana Ugljevik isključena je sa mreže dvanaest minuta nakon ponoći zbog nedostatka pogonskog goriva, odnosno nedovoljnih količina uglja sa rudnika Ugljevik Istok. Dok je ležište Istok 1 siromašno, dalji napredak na izdašnijem ležištu Istok 2 ograničen je imovinsko-pravnim odnosima.

Iz preduzeća poručuju da radnici normalno dolaze na posao, ali upozoravaju na ogromna finansijska opterećenja i blokadu računa od dva miliona maraka.

"Period zastoja zavisiće u velikoj mjeri od rješavanja svih tih odnosa odnosno uspostavljanja i rješavanja imovinsko pravnih odnosa i infrastrukture u Istoku 2 i dolaska do tih količina uglja koje su tamo izdašnije i kvalitetnije. U međuvremenu razmatramo mogućnost pronalaska uglja na tržištu za nabavku kako bi postrojenja radila i kako bi se obezbijedila energetska nezavisnost Republike Srpske i tu smo u proceduri pronalaska odgovarajućeg kvaliteta i količina uglja", rekao je Žarko Novaković vd direktora Rudnika i termoelektrane Ugljevik, prenosi RTRS.

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Navodi da će radnici dolaziti normalno na posao kao do sada.

"Nama rudnik rado cijelo vrijeme radi i to što sad ne proizvodimo električnu energiju ne znači da mašine ne rade", dodao je on.

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RiTE Ugljevik

ugalj

Žarko Novaković

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