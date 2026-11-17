Evropska komisija je saopštila da bi kompaniji za onlajn prodaju "Temu" mogla da bude izrečena velika kazna zbog toga što sa svoje platforme nije uklonila nelegalne proizvode.

Komisija je navela da "Temu" primjenjuje neefikasne provjere usklađenosti proizvoda, procedure uređivanja sadržaja i sistem sankcionisanja.

"Kupovina putem interneta ne bi trebalo da znači rizikovanje kupovine nelegalnih i nebezbjednih proizvoda", izjavila je potpredsjednik Evropske komisije Hena Virkunen.

"Temu" ima pravo da se brani i može da uvede izmjene da bi otklonio nedostatke, prenijela je agencija DPA.

Međutim, ukoliko Komisija na kraju potvrdi kršenje Zakona o digitalnim uslugama, kompanija bi mogla da se suoči sa kaznom do šest odsto svog globalnog godišnjeg prometa.

Komisija je u maju kaznila "Temu" sa 200 miliona evra nakon što su na njenoj platformi pronađene nebezbjedne igračke za bebe i mali elektronski uređaji. Kineska kompanija se nakon toga obavezala da će riješiti problem, prenosi Srna.