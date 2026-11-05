Teslić opet rekorder u Srpskoj

Teslić je i u 2025. godini rekorder po broju noćenja turista u Republici Srpskoj. Pokazali su to podaci republičkog Zavoda za statistiku.

Iza Teslića, na drugom mjestu je Banjaluka, a na trećem Trebinje. Tako Teslić ostaje u samom vrhu tabele iz godine u godinu. U 2025. godini u tom gradu ostvarena su 283.642 noćenja turista.

Najveći broj njih boravio je u „Banji Vrućici“. U zdravstveno turističkom centru mjesto više traži se i ove godine, pa najavljuju i nove rekorde.

Autobusi pristižu jedan za drugim. Puni su parkinzi, ali i hotelske sobe. U "Banji Vrućici" traži se mjesto više. Ovdje kao da sezona nikad ne prestaje.

Odlično to zna i vozač autobusa koji dovozi turiste. Domaće goste, kaže, mame i turistički vaučeri. Ali i bez vaučera, u Teslić se redovno putuje.

"Kad god dođemo puno je, nema mjesta. Ja ako bi htio nekog da povezem mimo dogovorene grupe nema mjesta za jednu noć, jednu osobu. Sve je unaprijed rezervisano, prodano, rezervisano", kaže za ATV Milan Kovačević, vozač autobusa iz Laktaša.

Osim domaćih gostiju, tu su i gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i zemalja regiona. U banju ne dolaze samo oni koji traže zdravstvenu rehabilitaciju. Idealno je to mjesto za posvetiti se sebi, porodici, uživati u bazenima, velnesu i prirodi.

"Dolazimo iz Ljubljane, već smo tu četvrti put. Zadovoljni smo sa terapijama, sa prehranom", govori nam Ivanka iz Ljubljane.

"Dolazimo na tri dana boravka malo da se rekreiramo, inače dolazimo iz Bihaća", kaže Delisa iz Bihaća.

"Dobro, odlično je ja", rekao nam je Rebernak iz Ljubljane.

"Stižemo iz Cazina. Tu smo već deset godina. Da nam nije lijepo ne bi se vraćali, udobno nam je", poručuje Minka iz Cazina.

Samo za deset mjeseci ove godine u „Banji Vrućici“ ostvareno je 245.000 noćenja. To je za 10.000 noćenja više u odnosu na isti period prošle godine.

"Već sada možemo reći da će ova godina biti rekordna po broju noćenja. Nadmašiće sve prethodnih 106 godina u istoriji Banje Vrućice i već dolazimo do nekog maksimalnog nivoa popunjenošću", kaže Aleksandar Radošević, izvršni direktor za operacije i marketing ZTC "Banja Vrućica" Teslić.

Iz godine u godinu Teslić je, upravo zahvaljujući "Banji Vrućici", rekorder po broju noćenja u Republici Srpskoj. Iza Teslića su Banjaluka i Trebinje. A noćenja bi u Tesliću moglo biti i više, da su veći smještajni kapaciteti. Zato u "Banji Vrućici“ kreću u izgradnju još jednog hotela.

Novi hotel biće izgrađen na ovom mjestu. Gradilište je već obilježeno i očekuje se da radovi uskoro počnu. Sve ovo je nastavak investicionog ciklusa zdravstveno turističkog centra koji je izrastao u turističkog giganta , ne samo u Srpskoj, nego i u regionu.