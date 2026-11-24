Obala Dunava kod Golupca bila je 12. jula 2000. godine mjesto jezivog otkrića kada su dječaci u plićaku primijetili drvene sanduke sa ljudskim ostacima, čija su tijela bila raskomadana i zalivena betonom.

Identitet trojice muškaraca nikada nije pouzdano utvrđen, iako su se pojavile spekulacije da bi slučaj mogao biti povezan sa ubistvom Vlade Kovačevića Trefa i pljačkom njegove firme „Tref rentakar“ u kojoj su ubijene dvije osobe.

Prvi sanduk, napravljen od grubih drvenih dasaka bez poklopca, uočio je jedan od dječaka, nakon čega su dvojica pecaroša prišla i pronašla ljudski trup u poodmakloj fazi raspadanja, bez glave i ruku, čiji je donji dio do struka bio zaliven betonom.

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Nedaleko uzvodno pronađen je gotovo istovjetan neoštećen sanduk, dok je treći otkriven dva dana kasnije tokom pretrage koju su nastavili ronioci.

Spekulacije o vezi sa pljačkom firme „Tref rentakar“

Nagađanja o pozadini zločina povezivala su pronađene ostatke sa oružanom pljačkom u Beogradu u noći između 4. i 5. decembra 1998. godine.

U tom slučaju učestvovali su sedamnaestogodišnji Andrej Kovačević, sin Vlade Kovačevića Trefa iz prvog braka, zajedno sa Aleksandrom Kostadinovićem i Filipom Gavrilovićem, kada je iz sefa firme „Tref rentakar“ odnijeto oko sedam i po miliona njemačkih maraka.

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Vlada Kovačević Tref, koji je važio za bliskog prijatelja Marka Miloševića, sina tadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića, ubijen je 20. februara 1997. godine ispred Sava centra, nakon čega je vođenje firme i nasljedstvo preuzela njegova druga supruga Bojana Kovačević-Bajrušević, što se u tadašnjim pričama navodilo kao jedan od motiva za pljačku.

Ubistvo čuvara i blagajnice

U izvršenju pljačke saučesnicima je pomogla blagajnica Biljana Stanojković, koja je imala magnetnu karticu i znala kombinaciju sefa.

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Andrej Kovačević je ušao u prostorije agencije zahvaljujući tome što je poznavao čuvara Bratislava Dačića, koji je potom ubijen hicem u potiljak, iako je, kako je navedeno, nedavno sklopio brak i čekao dijete sa suprugom u šestom mjesecu trudnoće.

Nakon što je otvoren sef i uzet novac, blagajnica Biljana Stanojković odvezena je do Garaškog jezera iznad Aranđelovca, gdje je ubijena.

Preokret u istrazi i sudbina osuđenih

Ključni obrt u istrazi pljačke uslijedio je kada se u beogradski Urgentni centar javio mladić sa prostrijelnom ranom na nozi, tvrdeći da ga je pogodio zalutali metak tokom slavlja u Mladenovcu.

Inspektori nisu povjerovali u tu verziju, pa je Aleksandar Kostadinović priznao učešće u pljački, otkrio imena saučesnika i naveo da je oružje slučajno opalilo dok je prijetio Biljani Stanojković tokom vožnje ka Aranđelovcu.

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Andrej Kovačević se ubrzo predao nakon razgovora sa majkom Vesnom i osuđen je na deset godina maloljetničkog zatvora, što je bila maksimalna kazna u njegovom slučaju, a poginuo je 3. septembra 2006. godine u saobraćajnoj nesreći na raskrsnici ulica Kneza Višeslava i Miloja Zakića kada je motociklom „jamaha“ udario u automobil „zastava 101“. Kostadinović je osuđen na 15 godina zatvora, dok Filip Gavrilović nikada nije pronađen, a prema tadašnjim navodima sa njim su nestali i njegov otac i jedan prijatelj, kao i oko četiri miliona njemačkih maraka.

Identitet žrtava ostao nepoznat

Nestanak Filipa Gavrilovića i njegovih bliskih osoba, uz činjenicu da dio novca nikada nije pronađen, podstakao je sumnje nakon pronalaska tri zalivena tijela u Dunavu. Ipak, nikada nije potvrđeno da ostaci kod Golupca pripadaju nestalima niti je dokazana veza sa pljačkom firme „Tref rentakar“.

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Zbog dugog boravka u vodi i stanja u kojem su tijela pronađena, kao i tadašnjih ograničenja forenzike i nedovoljno razvijene DNK analize u Srbiji, identitet trojice muškaraca nije utvrđen ni do danas, prenosi Kurir.