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Tiktoku prijeti milionska kazna u Evropskoj uniji

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АТВ редакција
06.11.2026 12:43

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TikTok je jedna od najpopularnijih društvenih mreža na svijetu, poznata po formatima kratkih video-snimaka, trendovima, muzici i izuzetno personalizovanom sistemu preporuka.
Foto: pexels/Solen Feyissa

Evropska komisija optužila je "Tiktok" za kršenje pravila o sadržaju na internetu zbog efekta beskonačnog skrolovanja, što je rezultat rada algoritma ove platforme.

Komisija je ocijenila da je algoritam programiran tako da privlači pažnju korisnika neprestanim tokom sličnih video-snimaka.

Kineski vlasnik "Tiktoka", kompanija "Bajtdens", rizikuje da sljedeće godine dobije kaznu u iznosu do šest odsto svog globalnog godišnjeg prometa ukoliko ne riješi problem.

Evropska komisija, koja deluje kao tehnološki regulator EU, saopštila je da je objavila optužbe u formi preliminarnih nalaza protiv "Tiktoka" zato što kompanija nije provela srazmjerne, razumne i efikasne mjere za ublažavanje problema.

U obrazloženju se navodi da beskrajno i ponovljeno izlaganje sadržaju o tuzi, izolaciji ili slikama tijela može da ima štetan uticaj na mentalno zdravlje korisnika.

Društvene mreže su pod pritiskom da modifikuju algoritme povodom rastuće zabrinutosti širom svijeta da njihove platforme doprinose krizi mentalnog zdravlja među djecom, što je navelo pojedine vlade da uvedu zabrane društvenih mreža za maloljetne korisnike, prenosi Srna.

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TikTok

društvene mreže

Kazna

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