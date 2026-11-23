Za 10 mjeseci Centralna banka BiH otkrila je 1.274 falsifikovane novčanice svih valuta i apoena, od čega su 324 novčanice konvertibilne marke ukupne vrijednosti 23.110 KM.

Stoga, jako je bitno znati kako da prepoznate lažne novčanice.

Centralna banka Bosne i Hercegovine savjetuje tri koraka: novčanicu treba pogledati prema svjetlu, opipati i nagnuti.

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Na konvertibilnim markama potrebno je provjeriti vodeni znak, zaštitnu nit i broj koji mijenja boju, dok se na evrima provjeravaju hologram s portretom i smaragdni broj.

Centralna banka BiH i Evropska centralna banka (ECB) dogovorile su 4. novembra saradnju u borbi protiv krivotvorenja evra.

Prema sporazumu, ECB će Centralnoj banci BiH dostavljati tehničke podatke o poznatim vrstama falsifikovanih evra, dok će Centralna banka BiH obavještavati ECB o svakoj lažnoj novčanici evra otkrivenoj u Bosni i Hercegovini.

Prema potrebi, dostavljaće se i fotografije ili uzorci sumnjivih novčanica radi dodatne analize.

Kako provjeriti jesu li konvertibilne marke prave?

Centralna banka BiH preporučuje provjeru novčanica u tri koraka: pogledati ih prema svjetlu, opipati i nagnuti.

Na novčanicama od 50 i 200 KM potrebno je obratiti pažnju na nekoliko sigurnosnih obilježja.

Vodeni znak: Na novčanici od 200 KM prema svjetlu se vidi most na Drini i svijetli broj 200, dok se na novčanici od 50 KM nalazi stilizovani natpis CBBH, naizmjenično ispisan latinicom i ćirilicom.

Zaštitna nit: Kada se novčanica podigne prema svjetlu, vidljiva je tamna nit. Na novčanici od 200 KM u njoj se ponavljaju brojevi 200.

Poklopni print lica i naličja: Dijelovi otisnuti na objema stranama novčanice prema svjetlu se spajaju u cjelinu. Na novčanici od 200 KM oblikuju grb Bosne i Hercegovine, a na novčanici od 50 KM romb.

Broj koji mijenja boju: Pri naginjanju novčanice oznaka vrijednosti mijenja boju iz ljubičastocrvene u zelenkastosmeđu.

Reljefni print: Određeni dijelovi prednje strane novčanice mogu se osjetiti pod prstima.

Skriveni broj: Kada se novčanica posmatra iskosa, u označenom polju pojavljuje se broj koji označava njenu vrijednost.

Kako prepoznati krivotvorene evre?

Za provjeru novčanica evra iz serije Evropa njemačka Bundesbank i Evropska centralna banka preporučuju isti postupak: opipati, pogledati i nagnuti novčanicu.

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Prvi znak autentičnosti jest papir, koji je čvrst i nije sklizak. Na ivicama prednje strane nalaze se kratke reljefne linije koje se mogu osjetiti dodirom, prenosi "Bljesak".

Kada se novčanica podigne prema svjetlu, pojavljuje se vodeni znak s portretom mitske Evrope, oznakom vrijednosti i glavnim motivom. Zaštitna nit vidljiva je kao tamna traka sa sitnim simbolom evra i oznakom vrijednosti.

Na vrhu holograma nalazi se prozorčić koji prema svjetlu postaje proziran, a u njemu se pojavljuje portret Evrope.

Srebrna traka na desnoj strani novčanice prikazuje portret, simbol evra, motiv i oznaku vrijednosti.

Jedno od prepoznatljivih obilježja jeste i smaragdni broj u donjem lijevom uglu. Pri naginjanju mijenja boju iz smaragdnozelene u tamnoplavu, dok se preko njega pomiče svijetla linija.

Prema podacima Evrosistema koje je u martu objavila Banka Slovenije, tokom 2025. godine otkriveno je 14 krivotvorenih novčanica na milion originalnih novčanica evra.

Šta učiniti ako posumnjate da je novčanica lažna?

ECB savjetuje poređenje sumnjive novčanice s onom za koju pouzdano znate da je autentična.

Ako postoji sumnja da je riječ o falsifikatu, Centralna banka BiH upućuje građane da se obrate nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policiji.

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Sumnjivu novčanicu ne treba pokušavati ponovo staviti u opticaj.

Stare novčanice KM više nisu sredstvo plaćanja

Novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM izdane od 1998. do 2009. godine prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.

U poslovnim bankama mogle su se zamijeniti do kraja 2025. godine, a od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. njihovu zamjenu obavlja isključivo Centralna banka BiH.

Zamjena se obavlja radnim danima od 10 do 14 sati na dvjema lokacijama:

Sarajevo, Maršala Tita 25

Banja Luka, Vidovdanska 19

Za zamjenu iznosa do 5.000 KM dovoljno je prikazati lični dokument.

Zamjenu iznosa od 20.000 KM potrebno je najaviti elektronskom poštom najmanje 48 sati unaprijed.