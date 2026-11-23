Autor:ATV redakcija
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Za 10 mjeseci Centralna banka BiH otkrila je 1.274 falsifikovane novčanice svih valuta i apoena, od čega su 324 novčanice konvertibilne marke ukupne vrijednosti 23.110 KM.
Stoga, jako je bitno znati kako da prepoznate lažne novčanice.
Centralna banka Bosne i Hercegovine savjetuje tri koraka: novčanicu treba pogledati prema svjetlu, opipati i nagnuti.
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Na konvertibilnim markama potrebno je provjeriti vodeni znak, zaštitnu nit i broj koji mijenja boju, dok se na evrima provjeravaju hologram s portretom i smaragdni broj.
Centralna banka BiH i Evropska centralna banka (ECB) dogovorile su 4. novembra saradnju u borbi protiv krivotvorenja evra.
Prema sporazumu, ECB će Centralnoj banci BiH dostavljati tehničke podatke o poznatim vrstama falsifikovanih evra, dok će Centralna banka BiH obavještavati ECB o svakoj lažnoj novčanici evra otkrivenoj u Bosni i Hercegovini.
Prema potrebi, dostavljaće se i fotografije ili uzorci sumnjivih novčanica radi dodatne analize.
Centralna banka BiH preporučuje provjeru novčanica u tri koraka: pogledati ih prema svjetlu, opipati i nagnuti.
Na novčanicama od 50 i 200 KM potrebno je obratiti pažnju na nekoliko sigurnosnih obilježja.
Vodeni znak: Na novčanici od 200 KM prema svjetlu se vidi most na Drini i svijetli broj 200, dok se na novčanici od 50 KM nalazi stilizovani natpis CBBH, naizmjenično ispisan latinicom i ćirilicom.
Zaštitna nit: Kada se novčanica podigne prema svjetlu, vidljiva je tamna nit. Na novčanici od 200 KM u njoj se ponavljaju brojevi 200.
Poklopni print lica i naličja: Dijelovi otisnuti na objema stranama novčanice prema svjetlu se spajaju u cjelinu. Na novčanici od 200 KM oblikuju grb Bosne i Hercegovine, a na novčanici od 50 KM romb.
Broj koji mijenja boju: Pri naginjanju novčanice oznaka vrijednosti mijenja boju iz ljubičastocrvene u zelenkastosmeđu.
Reljefni print: Određeni dijelovi prednje strane novčanice mogu se osjetiti pod prstima.
Skriveni broj: Kada se novčanica posmatra iskosa, u označenom polju pojavljuje se broj koji označava njenu vrijednost.
Za provjeru novčanica evra iz serije Evropa njemačka Bundesbank i Evropska centralna banka preporučuju isti postupak: opipati, pogledati i nagnuti novčanicu.
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Prvi znak autentičnosti jest papir, koji je čvrst i nije sklizak. Na ivicama prednje strane nalaze se kratke reljefne linije koje se mogu osjetiti dodirom, prenosi "Bljesak".
Kada se novčanica podigne prema svjetlu, pojavljuje se vodeni znak s portretom mitske Evrope, oznakom vrijednosti i glavnim motivom. Zaštitna nit vidljiva je kao tamna traka sa sitnim simbolom evra i oznakom vrijednosti.
Na vrhu holograma nalazi se prozorčić koji prema svjetlu postaje proziran, a u njemu se pojavljuje portret Evrope.
Srebrna traka na desnoj strani novčanice prikazuje portret, simbol evra, motiv i oznaku vrijednosti.
Jedno od prepoznatljivih obilježja jeste i smaragdni broj u donjem lijevom uglu. Pri naginjanju mijenja boju iz smaragdnozelene u tamnoplavu, dok se preko njega pomiče svijetla linija.
Prema podacima Evrosistema koje je u martu objavila Banka Slovenije, tokom 2025. godine otkriveno je 14 krivotvorenih novčanica na milion originalnih novčanica evra.
ECB savjetuje poređenje sumnjive novčanice s onom za koju pouzdano znate da je autentična.
Ako postoji sumnja da je riječ o falsifikatu, Centralna banka BiH upućuje građane da se obrate nadležnom ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno policiji.
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Sumnjivu novčanicu ne treba pokušavati ponovo staviti u opticaj.
Novčanice od 10, 20, 50 i 100 KM izdane od 1998. do 2009. godine prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 31. decembra 2024. godine.
U poslovnim bankama mogle su se zamijeniti do kraja 2025. godine, a od 1. januara 2026. do 31. decembra 2035. njihovu zamjenu obavlja isključivo Centralna banka BiH.
Zamjena se obavlja radnim danima od 10 do 14 sati na dvjema lokacijama:
Za zamjenu iznosa do 5.000 KM dovoljno je prikazati lični dokument.
Zamjenu iznosa od 20.000 KM potrebno je najaviti elektronskom poštom najmanje 48 sati unaprijed.
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