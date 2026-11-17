Trodimenzionalni model terena Bosne i Hercegovine, koji omogućava simulaciju šumskih požara, poplava, klizišta i industrijskih nesreća, predstavljen je u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Kako je saopšteno iz Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, riječ je o tehnologiji američke kompanije Simtejbl (Simtable), koja je namijenjena unapređenju pripreme i reagovanja u vanrednim situacijama.

Ova tehnologija omogućava nadležnim službama da kroz praktične simulacije analiziraju različite krizne scenarije, uvježbavaju postupke i unaprijede koordinaciju kako bi u slučaju stvarnih nesreća mogle brže i efikasnije da reaguju.

Iz Uprave su podsjetili na poplave koje su pogodile BiH 2021. i 2024. godine, kao i na brojne šumske požare, uključujući i one koji su zabilježeni ove godine.

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Kako su istakli, ovakve nesreće dodatno ukazuju na potrebu za ulaganjem u savremene tehnologije i jačanjem spremnosti službi za hitne intervencije.

Predstavljanju trodimenzionalnog modela prisustvovali su predstavnici civilne zaštite, vatrogasnih i spasilačkih službi, nadležnih institucija, kao i obrazovnog sektora.

Tokom događaja naglašeno je da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju podršku BiH u jačanju kapaciteta za suočavanje sa prirodnim i drugim nesrećama, uz podsticanje međusobne saradnje i primjene novih tehnoloških rješenja.