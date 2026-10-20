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U Republici Srpskoj rođene 22 bebe

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20.10.2026 07:49

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Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, od kojih osam djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Gradišci četiri, Foči tri, Doboju, Zvorniku, Bijeljini dvije, Istočnom Sarajevu jedna beba.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i pet dječaka, Gradišci djevojčica i tri dječaka, Foči dvije djevojčice i jedan dječak, Doboju dva dječaka, Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu jedan dječak.

U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

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rođene bebe

Republika Srpska

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