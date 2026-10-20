U Republici Srpskoj rođene 22 bebe

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 22 bebe, od kojih osam djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - osam, zatim u Gradišci četiri, Foči tri, Doboju, Zvorniku, Bijeljini dvije, Istočnom Sarajevu jedna beba.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i pet dječaka, Gradišci djevojčica i tri dječaka, Foči dvije djevojčice i jedan dječak, Doboju dva dječaka, Zvorniku i Bijeljini po jedna djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu jedan dječak.
U protekla 24 časa porođaja nije bilo u porodilištima u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.
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