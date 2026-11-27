Arhiepiskop novosadski i mitropolit bački Irinej sahranjen je danas u kripti Sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, uz prisustvo velikog broja vjernika, sveštenstva i crkvenih velikodostojnika iz Srbije i inostranstva.

Kovčeg sa tijelom mitropolita Irineja spušten je u bijeli mermerni grob, na koji je stavljena ploča, na kojoj je zlatnim slovima ispisano njegovo ime.

Prethodno je u Almaškom hramu služena Sveta zaupokojena liturgija, nakon koje je opijelo predvodio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje arhijereja Srpske pravoslavne crkve i predstavnika drugih pravoslavnih crkava.

Opijelu su prisustvovali i predsjednik Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik.

Nakon opijela, formirana je litija koja je sa kovčegom preminulog mitropolita krenula od Almaškog hrama ka Sabornoj crkvi, gd‌je je sahranjen.

Veliki broj građana okupio se od ranih jutarnjih časova kako bi odao posljednju počast mitropolitu Irineju, a zbog velikog interesovanja vjernika, bogosluženje je praćeno i putem video-bimova postavljenih ispred hrama.

Mitropolit Irinej Bulović preminuo je 24. novembra, u 80. godini, na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici.