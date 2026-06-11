U Srpskoj pravi bejbi bum - rođena 41 beba

Ovog jutra najljepše vijesti stižu iz porodilišta Srpske - u posljednja 24 sata rođena je čak 41 beba.

Najviše beba rođeno je u banjalučkom porodilištu, njih 16, dok je u Bijeljini rođeno 5 beba.

Hronika Eksplozija na Laušu, u kontejneru aktivirana bomba

U Istočnom Sarajevu rođene su četiri bebe, dok su Doboj i Zvornik bogatiji za po tri nova stanovnika. Porođaja je bilo i u Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Foči, gdje su rođene po dvije bebe.