U Srpskoj pravi bejbi bum - rođena 41 beba

Autor:ATV
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Ovog jutra najljepše vijesti stižu iz porodilišta Srpske - u posljednja 24 sata rođena je čak 41 beba.
Najviše beba rođeno je u banjalučkom porodilištu, njih 16, dok je u Bijeljini rođeno 5 beba.
Hronika
Eksplozija na Laušu, u kontejneru aktivirana bomba
U Istočnom Sarajevu rođene su četiri bebe, dok su Doboj i Zvornik bogatiji za po tri nova stanovnika. Porođaja je bilo i u Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Foči, gdje su rođene po dvije bebe.
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