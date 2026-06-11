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U Srpskoj pravi bejbi bum - rođena 41 beba

Autor:

ATV
11.06.2026 07:53

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beba porodilište
Foto: Pexel/ Emma Bauso

Ovog jutra najljepše vijesti stižu iz porodilišta Srpske - u posljednja 24 sata rođena je čak 41 beba.

Najviše beba rođeno je u banjalučkom porodilištu, njih 16, dok je u Bijeljini rođeno 5 beba.

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U Istočnom Sarajevu rođene su četiri bebe, dok su Doboj i Zvornik bogatiji za po tri nova stanovnika. Porođaja je bilo i u Trebinju, Nevesinju, Gradišci i Foči, gdje su rođene po dvije bebe.

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Republika Srpska

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