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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe.

U Banjaluci je rođeno najviše beba, 11. Doboj je bogatiji za četiri, a Bijeljina za tri bebe. Po dvije bebe rođene su u Prijedoru i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Nevesinju i Gradišci.

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