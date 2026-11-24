Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe.
U Banjaluci je rođeno najviše beba, 11.
Doboj je bogatiji za četiri, a Bijeljina za tri bebe.
Po dvije bebe rođene su u Prijedoru i Istočnom Sarajevu, a po jedna u Nevesinju i Gradišci.
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