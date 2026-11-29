U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini i Doboju, a po jedna u Prijedoru i Istočnom Sarajevu.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini i Doboju po jedna djevojčica i po jedan dječak, u Prijedoru jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Foči, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.