Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, šest djevojčica i šest dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Šest beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Bijeljini i Doboju, a po jedna u Prijedoru i Istočnom Sarajevu.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i tri dječaka, u Bijeljini i Doboju po jedna djevojčica i po jedan dječak, u Prijedoru jedan dječak, a u Istočnom Sarajevu jedna djevojčica.
Poroda nije bilo u porodilištima u Zvorniku, Foči, Gradišci, Trebinju i Nevesinju.
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