U porodilištima u Republici Srpskoj tokom protekla 24 časa rođeno je 14 beba.

Banjaluci su rođene tri bebe. Po dvije bebe rođene su u Doboju, Istočnom Sarajevu i Prijedoru. Po jedna beba rođena je u Foči, Nevesinju, Trebinju, Bijeljini i Gradišci. Srbija Opijelo će služiti patrijarh: Danas sahrana mitropolita Irineja u Novom Sadu

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