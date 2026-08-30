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U svim srednjim školama ispunjeni uslovi za početak nastave

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Autor:

ATV redakcija
30.08.2026 11:51

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Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

U svim srednjim školama Sarajevsko-romanijske regije ispunjeni su uslovi za bezbjedan početak nove školske godine, rekla je Dragana Zečević.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Sarajevsko-romanijske regije Dragana Zečević izjavila je Srni da su tokom raspusta u svim školskim objektima uspješno završeni planirani radovi i ispunjeni materijalno-tehnički uslovi za bezbjedan i nesmetan početak nove školske godine.

Zečevićeva je navela da će se nastava uredno odvijati u svih 10 centralnih i jednoj područnoj školi na području Sarajevsko-romanijske regije, koje ove godine ukupno broje 3.635 učenika.

"Posebno nas raduje činjenica da su sve škole ostvarile planirani upis, a u prve razrede upisano je ukupno 829 učenika", rekla je Zečevićeva.

Ona je svim učenicima, kao i prosvjetnim radnicima, poželjela srećan i uspješan početak nove školske godine, uz želju da ostvare odlične rezultate i steknu nova znanja.

Nova školska godina u Republici Srpskoj počinje u utorak, 1. septembra, prenosi Srna.

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Tagovi :

Školska godina

Srednje škole

Upis učenika

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