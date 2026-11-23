U bilećkom Domu zdravlja "Sveti Luka" u toku je vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima je dostupno 140 doza vakcina, rečeno je Srni u toj zdravstvenoj ustanovi.

Svi zainteresovani za vakcinaciju treba da se jave porodičnom ljekaru, od kojeg mogu da dobiju neophodne informacije o postupku vakcinacije.

Vakcinacija protiv sezonskog gripa je najvažnija mjera prevencije jer smanjuje mogućnost obolijevanja od gripa, koji može izazvati visoku temperaturu, iscrpljenost i bolove u mišićima, a može dovesti i do težih komplikacija poput upale pluća i pogoršanja hroničnih bolesti.

Banja Luka Poznato kada počinje "Zimzobal" u Banjaluci

Iz Doma zdravlja Bileća su istakli da je ta vakcinacija posebno značajna za kategorije građana sa povećanim rizikom, uključujući starije osobe, hronične bolesnike i zdravstvene radnike.

U Republici Srpskoj ove godine na raspolaganju je 18.000 besplatnih vakcina za devet kategorija stanovništva koji na to imaju pravo i koje će se davati po domovima zdravlja, dok je 2.500 doza nabavljeno za komercijalnu upotrebu i cijena jedne vakcine je 35 KM, saopšteno je ranije iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

(SRNA)