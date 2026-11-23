Haker Arion Kurtaj, star 21 godinu, osuđen je na kaznu od sedam godina zatvora pred sudom u Londonu jer je ukrao i objavio snimke popularne video-igre "GTA šest".

Kurtaj, član grupe za kibernetički kriminal "Lapsus", osuđen je nakon što se prošle sedmice izjasnio krivim za niz kibernetičkih napada na velike kompanije, uključujući "Rokstar gejms", "Uber" i "Revoult".

Prema podacima britanskog tužilaštva, Kurtaj je 2022. godine hakovao "Rokstar gejms" i ukrao 90 video-snimaka u to vrijeme neobjavljene igre "GTA šest".

Arion Kurtaj Sky News/printcsreen

Naknadno je objavio snimke na internetu pod pseudonimom i prijetio da će objaviti izvorni kod igre, prenijela je agencija Sinhua.

Kibernetički napadi, izvršeni između 2021. i 2022. godine, ugrozili su podatke o kupcima i poremetili poslovanje kompanija. Samo napad na "Uber" rezultovao je troškovima koji su premašili 2,8 miliona dolara.

Kurtaj je prethodno proglašen nesposobnim da se pojavi na suđenju i poslat je na bolničko liječenje u decembru 2023. godine. Naknadnom medicinskom procjenom 2025. godine utvrđeno je da je sposoban da se izjasni o krivici, što je omogućilo nastavak krivičnog postupka.

Tokom izricanja presude, sudija Tarner opisao je Kurtaja kao talentovanog mladića i upozorio ga da u budućnosti ne troši svoje sposobnosti na kriminalne aktivnosti.

Uzimajući u obzir vrijeme koje je već proveo u pritvoru, sudija je presudio da Kurtaj može da bude momentalno oslobođen.

Igra "GTA šest" objavljena je 19. novembra ove godine. Procjenjuje se da je svojim autorima već donijela prihod od 3,79 milijardi dolara.