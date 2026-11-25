Zbog intenzivnih padavina najavljenih za sutra za području Hercegovine i jugoistočne dijelove BiH objavljeno je narandžasto upozorenje, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Očekivana količina padavina kretaće se između 30 do 60, lokalno do 80 litara po metru kvadratnom.

Svjetska meteorološka organizacija upozorava građane da budu spremni da zaštitite sebe i imovinu, jer su moguće plavljene imovine i saobraćajnih mreža.

Republika Srpska Mandatar Igor Dodik na konsultacijama sa predstavnicima Privredne komore

Moguć je i poremećaj u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i u komunikacijama, dok se očekuju teški uslovi za vožnju, usljed smanjenja vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila zbog vode.