Zbog zagađenog vazduha izdato je upozorenje osjetljivim građanima, a dva grada od noćas su posebno na udaru zagađenja.

Osjetljivim osobama preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i smanjenje fizičkih napora.

Prema satnim mjerenjima kvaliteta vazduha od 21. novembra, u dva sata ujutro, zagađen vazduh zabilježen je u Kaknju, gdje je koncentracija PM2.5 čestica iznosila 83 mikrograma po kubnom metru, te u Banjaluci, gdje je izmjereno 69 mikrograma.

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Umjereno zagađen vazduh zabilježen je i u Tuzli, Travniku, Visokom, Zenici, Maglaju, Mostaru, Doboju, Vogošći i na Ilidži.

U Tuzli je koncentracija PM2.5 čestica iznosila 21 mikrogram po kubnom metru, dok je u Sarajevu iznosila 46.

Građanima koji imaju respiratorne i kardiovaskularne tegobe, kao i drugim osjetljivim osobama, preporučuje se oprez prilikom boravka na otvorenom, piše N1.