Zbog niskih jutarnjih temperatura lokalno je moguća poledica na svim vlažnim lokalitetima, a posebno u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopštio je Auto-moto savez Republike Srpske.

Prohodnost većine putnih pravaca u Republici Srpskoj je zadovoljavajuća.

U sjeverozapadnim krajevima vidljivost je zbog magle smanjena, zbog čega se vozačima savjetuje oprezna i sporija vožnju, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Iz AMS-a napominju da će sutra, za vrijeme izvođenja radova na izradi priključka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, doći do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Višegrad 2-granica Republika Srpska/Republika Srbija Mitrovac.

Svijet Koji psihopata ga hrani? Stanovnici u strahu od odbjeglog lava

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije, prenosi Srna.