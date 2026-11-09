Vandali uništili brojne svjetiljke u Parku sunca u Istočnom Sarajevu

U Parku sunca u Istočnom Sarajevu vandali su uništili veliki broj podnih svjetiljki koje osvjetljavaju i ukrašavaju ovaj park, jedan od najljepših u gradu.

Park sunca nalazi se u neposrednoj blizini policijske stanice, Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Studentskog doma.

Riječ je o jednom od najljepših starijih parkova u Istočnom Sarajevu, prepoznatljivom po raskošnom drveću, uređenim stazama i spomen-obilježjima.

Pored toga što predstavlja mjesto za odmor i šetnju građana, Park sunca ima i poseban istorijski i simbolički značaj, jer je posvećen stradanju Srba u 20. vijeku.

Centralno spomen-obilježje u parku predstavlja Bijeli anđeo, oko kojeg su u kružnom rasporedu postavljeni simboli koji predstavljaju sarajevske crkve.

U donjem dijelu parka nalazi se i spomenik posvećen Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Uništavanjem podnih svjetiljki nanesena je šteta javnom prostoru koji, osim svoje prirodne ljepote, čuva i uspomenu na stradanje srpskog naroda.