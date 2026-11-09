Logo

Vandali uništili brojne svjetiljke u Parku sunca u Istočnom Sarajevu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 19:06

Komentari:

0
Vandali uništili brojne svjetiljke u Parku sunca u Istočnom Sarajevu
Foto: ATV

U Parku sunca u Istočnom Sarajevu vandali su uništili veliki broj podnih svjetiljki koje osvjetljavaju i ukrašavaju ovaj park, jedan od najljepših u gradu.

Park sunca nalazi se u neposrednoj blizini policijske stanice, Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Studentskog doma.

Riječ je o jednom od najljepših starijih parkova u Istočnom Sarajevu, prepoznatljivom po raskošnom drveću, uređenim stazama i spomen-obilježjima.

Pored toga što predstavlja mjesto za odmor i šetnju građana, Park sunca ima i poseban istorijski i simbolički značaj, jer je posvećen stradanju Srba u 20. vijeku.

Centralno spomen-obilježje u parku predstavlja Bijeli anđeo, oko kojeg su u kružnom rasporedu postavljeni simboli koji predstavljaju sarajevske crkve.

U donjem dijelu parka nalazi se i spomenik posvećen Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Uništavanjem podnih svjetiljki nanesena je šteta javnom prostoru koji, osim svoje prirodne ljepote, čuva i uspomenu na stradanje srpskog naroda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Istočno Sarajevo

Park

Vandalizam

Komentari (0)

Više iz rubrike

Prvi glavni republički tužilac Republike Srpske Miroslav Gladanac preminuo je danas u Bolnici "Srbija" u Istočnom Sarajevu, potvrđeno je iz njegove porodice.

Društvo

Preminuo Miroslav Gladanac

2 h

0
Iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije i vršilac dužnosti prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjaluci Aleksandar Ostojić danas su potpisali sporazum s ciljem očuvanja, zaštite, afirmacije kulturnog i istorijskog nasljeđa srpskog naroda koje se čuva u ovom manastiru.

Društvo

Manastir Hilandar i Univerzitet u Banjaluci potpisali sporazum o saradnji

4 h

0
Republički hidrometeorološki zavod objavio je prognozu za naredne dane. Promjenljivo oblačno vrijeme, kiša i sunčani periodi očekuju se u Srpskoj.

Društvo

Objavljena prognoza za ovu sedmicu, evo kada stižu snijeg i kiša

5 h

0
Crkva je sakralni arhitekturni objekat namjenjen održavanju hrišćanskih bogosluženja, molitvi, liturgija i drugih vjerskih obreda.

Društvo

Kada počinje Božićni post i kojim danima je dozvoljeno jesti ribu?

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima