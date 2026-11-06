Pročitajte vikend horoskop za svih 12 horoskopskih znakova i saznajte šta vam zvijezde donose na polju ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Pred vama je vikend pun energije i želje za promjenama. Mogli biste donijeti odluku koju već neko vrijeme odlažete. Na ljubavnom planu očekuje vas zanimljiv susret ili razgovor koji će vam izmamiti osmijeh. Pripazite da ne trošite previše energije na nevažne stvari.

Bik

Vikend vam donosi priliku za odmor i uživanje u malim stvarima. Posvetite se porodici i ljudima koji vam znače. Slobodni bi mogli upoznati osobu koja će ih zainteresovati na prvi pogled, dok zauzetima slijedi više bliskosti i razumijevanja. Prijaće vam boravak na svježem vazduhu.

Blizanci

Očekuje vas dinamičan vikend ispunjen pozivima, porukama i druženjima. Neko bi mogao da vam predloži zanimljiv izlazak ili kratko putovanje. Na ljubavnom planu moguće je iznenađenje od osobe od koje to najmanje očekujete. Ne donosite važne odluke u žurbi.

Rak

Emocije će tokom vikenda biti naglašene, pa ćete više nego inače razmišljati o odnosima sa bliskim ljudima. Moguće je rješavanje nesporazuma koji vas već neko vrijeme opterećuje. Slobodni Rakovi mogli bi dobiti poruku koja će im popraviti raspoloženje. Pronađite vrijeme za sebe.

Lav

Pred vama su dani u kojima ćete biti u centru pažnje. Iskoristite dobru energiju za druženja, nova poznanstva i aktivnosti koje vas ispunjavaju. Na ljubavnom planu očekuje vas zanimljiv razvoj situacije. Ipak, pokušajte da ne insistirate uvijek na tome da bude po vašem.

Djevica

Vikend je idealan za sređivanje obaveza koje ste ostavili po strani. Ipak, nemojte dozvoliti da vam kućni poslovi oduzmu sve slobodno vrijeme. U ljubavi je važno da jasno kažete šta osjećate. Neko bi mogao pokazati da mu je stalo više nego što ste mislili.

Vaga

Zvijezde vam donose potrebu za harmonijom, lijepim trenucima i druženjem. Moguće je poznanstvo koje će vas prijatno iznenaditi. Zauzete Vage trebalo bi da posvete više pažnje partneru i zajedničkim planovima. Finansije zahtijevaju malo više opreza.

Škorpija

Intuicija će vam biti posebno izražena, pa obratite pažnju na ono što vam osjećaj govori. Vikend može donijeti važan razgovor ili otkrivanje nečega što vam je ranije promaklo. U ljubavi vas očekuju strast i snažne emocije. Izbjegavajte nepotrebne rasprave.

Strijelac

Pred vama je vikend koji donosi želju za avanturom i promjenom svakodnevice. Ako imate priliku za putovanje ili izlet, prihvatite je. Slobodni bi mogli upoznati osobu sličnih interesovanja. Zauzetima slijedi više zajedničkih trenutaka i dobrog raspoloženja.

Jarac

Vrijeme je da usporite i predahnete od brojnih obaveza. Vikend vam donosi priliku da razmislite o planovima za naredni period. Na ljubavnom planu važno je da ne skrivate emocije iza ozbiljnosti. Prijaće vam razgovor sa osobom kojoj vjerujete.

Vodolija

Očekuju vas zanimljivi susreti i neočekivani obrti. Neko iz prošlosti mogao bi se ponovo javiti i pokrenuti pitanja o kojima ste mislili da ste već odlučili. U ljubavi budite otvoreni za nova iskustva, ali ne žurite sa zaključcima. Vikend je povoljan za kreativnost.

Ribe

Vikend vam donosi potrebu za mirom, nježnošću i povlačenjem od svakodnevne gužve. Posvetite se ljudima uz koje se osjećate opušteno. Slobodne Ribe mogle bi doživjeti lijep trenutak sa osobom koja im se već neko vrijeme dopada. Ne zanemarujte odmor i san.