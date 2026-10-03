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Vipotnik: Povezujemo zaštićena područja Srpske i Srbije

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Izvor:

SRNA

03.10.2026 09:55

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Национални парк Сутјеска
Foto: ATV

Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac", kao zaštićena područja Republike Srpske, povezaće se sa zaštićenim područjima Srbije - Nacionalnim parkom "Tara" i Parkom prirode "Šargan - Mokra Gora", rečeno je Srni u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik izjavio je Srni da će navedena zaštićena područja u zajedničkim aktivnostima koristiti naziv Prekogranično područje "Tara - Drina".

Vipotnik je podsjetio da je Memorandumom o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite životne sredine između Ministarstva zaštite životne sredine Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske, iz novembra 2025. godine, između ostalog, propisano uspostavljanje saradnje u pogledu zaštićenih područja, a naročito kroz prekogranično povezivanje zaštićenih područja Srbije i Srpske.

"Aktivnosti na uspostavljanju Prekograničnog područja `Tara – Drina` traju od sredine 2024. godine i rezultat su saradnje dva ministarstva i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije", naveo je Vipotnik.

On je napomenuo da je pravni osnov za prekogranično povezivanje zaštićenih područja Srpske i Srbije sadržan u Zakonu o zaštiti prirode Republike Srpske, kojim je propisano da se zaštićena područja mogu prekogranično povezivati sa zaštićenim područjima susjednih država ili entiteta.

Vipotnik je dodao da takva odredba postoji i u Zakonu o zaštiti prirode Srbije.

Govoreći o značaju povezivanja, Vipotnik je rekao da će se ona ogledati u direktnom doprinosu razvoju i unapređenju saradnje u upravljanju i sprovođenju mjera zaštite, organizaciji naučnih istraživanja, razmjeni iskustava u oblasti zaštite prirode.

"Moći ćemo sprovoditi projekte, uticati na razvoj održivog turizma, organizovati edukaciji i promociji, te uključivati sve zainteresovane strane u realizaciju aktivnosti prekograničnog zaštićenog područja", naveo je Vipotnik.

On je dodao da će se zajednički raditi u oblasti zaštite prirode, a naročito na razvoju i unapređenja upravljanja zaštićenim područjima i sprovođenju mjera zaštite, organizaciji naučnih istraživanja, razmjeni iskustava, razvoju održivog eko-turizma, promociji prirodnih i kulturnih vrijednosti Prekograničnog područja "Tara – Drina".

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Bojan Vipotnik

nacionalni park

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