Snažan vjetar i kiša večeras su stvorili probleme u više dijelova Bosne i Hercegovine, a građani na društvenim mrežama javljaju da je u pojedinim mjestima došlo do nestanka električne energije.

Prema informacijama portala "Radiosarajevo.ba", bez struje su ostali dijelovi Gradačca, Gračanica, Miljanovci kod Jelaha, Prijedor i Mali Razboj kod Laktaša.

Nestanak električne energije prijavljen je i u Odžaku, gdje je, prema objavi stranice BH Meteo, zabilježen udar vjetra od oko 70 kilometara na sat.

Banja Luka Aerodrom Banjaluka bilježi najlošiji trend među aerodromima u BiH

Građani navode da su praćeni jakim vjetrom i kišom, a u nekim mjestima struja se nakon prekida brzo vratila. Iz Bihaća su takođe prijavili snažan pljusak i jak vjetar, koji se u međuvremenu smirio.

Nevrijeme je večeras zahvatilo i Banjaluku, gdje su, prema navodima lokalnih medija i građana, na više lokacija pala stabla i grane, blokirajući pojedine ulice i saobraćajnice. Vozači prijavljuju probleme u Ramićima, naselju Ante Jakić, na putu od Slatine prema Trapistima te prema Krčmaricama, zbog čega se apeluje na dodatni oprez u saobraćaju.

Upozorenje na olujne udare vjetra

Prema upozorenju koje je objavio BH Meteo, Bosnu i Hercegovinu danas, 19. novembra, između 16 i 21 sat pogađa jak do olujan, lokalno i orkanski vjetar, usljed premještanja dubokog ciklona sjevernije od naših krajeva.

Poseban oprez preporučen je za sjever i sjeveroistok Bosne, gdje se očekuju udari vjetra između 60 i 90 kilometara na sat, koji lokalno mogu prouzrokovati materijalnu štetu.

Banja Luka Za danas završena sjednica banjalučke Skupštine

Slična jačina vjetra prognozirana je i u brdsko-planinskim područjima ostatka zemlje, dok se nešto slabiji, ali i dalje pojačan vjetar očekuje u kotlinama srednje i istočne Bosne te u nizijama Hercegovine.

BH Meteo upozorava i na obilnije padavine u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, gdje se očekuje između 15 i 40 litara kiše po kvadratnom metru, a u brdsko-planinskim područjima sjeverno od Mostara lokalno i do 90 litara.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u petak se očekuje umjereno, na jugu i jugozapadu pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom vikenda zadržaće se nestabilno vrijeme s padavinama, a u nedjelju se očekuje i osjetno niža dnevna temperatura.