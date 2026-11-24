U narodu je ovaj praznik poznat kao Mratindan, a mnoge porodice obilježavaju ga kao krsnu slavu.

Prema narodnim vjerovanjima, na Mratindan se ništa ne iznosi niti daje iz kuće, ne prede se vuna i ne pere veš, a ne rade ni obućari i krojači. U pojedinim krajevima domaćin toga dana preuzima sve kućne poslove na sebe kako bi porodica imala dobru godinu, dok se vjeruje da će u suprotnom godina biti loša.

Tragična sudbina Stefana Dečanskog

Stefan Dečanski spada među najtragičnije ličnosti loze Nemanjića. Djetinjstvo je proveo kao talac na dvoru kana Nogaja, a kao mlad čovjek je oslijepljen, za šta se vjeruje da se dogodilo po naređenju njegovog oca, kralja Milutina, nakon čega je upućen u zatvor u Carigradu.

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Prema crkvenom učenju, Sveti Nikola je nakon pet godina čudotvorno vratio vid kralju Stefanu. On je potom iz zahvalnosti podigao manastir Visoki Dečani, jedno od najznačajnijih djela vizantijske umjetnosti i srednjovjekovne arhitekture na ovim prostorima, a veliku ikonu darovao je i Bazilici Svetog Nikole u Bariju. Ubijen je 1336. godine kao žrtva dvorskih spletki, a postoje pretpostavke da je to učinio njegov sin Dušan.

Narodna vjerovanja i vremenske prilike

Odlukom crkve, na ovaj dan je premještena slava posvećena srpskom kralju, pa se Mratindan smatra zavjetnim danom za one koji imaju očne bolesti. U narodu se i danas pamti izreka „Sveti Mrata, snijeg na vrata“, kojom se najavljuje početak hladnijeg i snježnijeg dijela godine.

Vjeruje se da vremenske prilike na Mratindan nagovještavaju kakva će biti zima. Ako je dan maglovit, zima bi mogla biti promjenljiva, dok se u slučaju vedrog i sunčanog dana očekuje mraz.

Prema predanju, Sveti Mrata je zaštitnik vukova i na ovaj dan ih okuplja i određuje koliko ovaca kojem domaćinu mogu da napadnu tokom zime. Zbog toga se stoka i ovce na Mratindan ne izvode iz štala i torova, prenosi Informer.